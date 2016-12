foto Ansa

14:41

- Se il Parlamento non adotta misure urgenti a livello nazionale, l'Italia rischia 280 milioni di euro di multe da parte dell'Ue per la gestione rifiuti. E' l'allarme lanciato dal ministro all'Ambiente, Corrado Clini. Dal ministero ricordano due questioni critiche: la non corretta gestione della spazzatura in Campania dove ancora mancano le autorizzazioni per individuare gli impianti e il "caso Roma", oggetto di due procedure di infrazione.