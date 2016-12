foto Ansa

13:45

- "Un voto al governo Monti sulla ricerca? Non può essere alto, meglio non darlo e dire non classificato". Lo ha affermato il rettore dell'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, Chiara Carrozza. "Sulla ricerca questo esecutivo ha bastonato - ha aggiunto Carrozza - e se devo proprio dire la verità questi sono stati mesi durissimi". "Ci aspettavamo un investimento sul settore che purtroppo però non c'è stato", ha concluso.