foto Tgcom24

11:03

- E' iniziato da poco ad Arcore l'incontro tra Silvio Berlusconi e Roberto Maroni, vertice che dovrebbe servire a chiarire le intenzioni di Pdl e Lega per le alleanze in vista delle elezioni lombarde e delle politiche. L'incontro precede la riunione del Consiglio Federale leghista convocato nel pomeriggio in via Bellerio proprio per decidere sulle alleanze.