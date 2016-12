Nell'augurio rivolto ai giovani, "la speranza che il 2013 possa essere finalmente l'anno in cui l'Italia ricominci a vedere una concreta prospettiva di crescita, a guardare al futuro con speranza e non con timore, ad essere protagonista di una ripresa economica che ridia qualche certezza soprattutto a voi giovani che vedete sempre più avvicinarsi il tempo delle scelte e cercate un'occupazione stabile e dignitosa".



"I problemi che voi ragazzi vi ponete per il vostro futuro - dice il presidente del Consiglio ai giovani - sono gli stessi che si pongono per il futuro dell'Italia, perché un Paese che non ascolta, che non indirizza le nuove generazioni è un Paese stanco e che difficilmente riuscirà a vincere le sfide alle quali èchiamato. Io osservo con attenzione la disillusione con cui molti di voi affrontano le sfide della vita quotidiana. Oggi bisogna essere consapevoli che ogni rinuncia è una perdita grave. Non possiamo e non dobbiamo permettercela, bisogna reagire, non dobbiamo essere rinunciatari neanche nelle circostanze più difficili", esorta il premier.



"Dobbiamo scommettere sul futuro - è l'invito di Monti - dobbiamo voler essere attori protagonisti del rinnovamento nazionale e chi più dei giovani ha interesse a prendere le redini del proprio futuro".