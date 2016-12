Elezioni, Monti penserebbe a una sua lista

foto Ansa 20:28 - Monti sarebbe tentato di fare una "sua" lista elettorale, slegata da altri partiti e movimenti, e che solo in un secondo momento potrebbe riunire quelle forze politiche che si riconoscono nell'agenda del premier. E' quanto riferiscono all'Ansa persone che hanno potuto parlare con il presidente del Consiglio, che oggi ha visto il Capo dello Stato. - Monti sarebbe tentato di fare una "sua" lista elettorale, slegata da altri partiti e movimenti, e che solo in un secondo momento potrebbe riunire quelle forze politiche che si riconoscono nell'agenda del premier. E' quanto riferiscono all'Ansa persone che hanno potuto parlare con il presidente del Consiglio, che oggi ha visto il Capo dello Stato.

"Tutte le ipotesi sono al momento possibili, e nessuna è più probabile dell'altra". Rispondono senza sbilanciarsi le fonti di palazzo Chigi, a proposito dell'ipotesi che Monti rifletta su una "sua" lista elettorale.



Casini: "Portare rispetto a Monti qualunque sarà la sua scelta"

"Monti ha davanti a sé due strade: una facile, e cioè quella di essere osannato da tutti perché non dà fastidio, di essere portato sugli scudi di destra e sinistra perché fuori dal campo, oppure quella difficile di assunzione di responsabilità che lo porterebbe ad affermare il lavoro fatto in questo anno. Se prenderà la strada più difficile avrà diritto ad essere rispettato da tutti". Così Pier Ferdinando Casini sull'eventuale candidatura di Monti. "Invito ciascuno - ha aggiunto Casini - a misurarsi su questa sfida di alto contenuto morale e che credo interpelli le scelte profonde e intime di Monti".



Casini: "La sua discesa in cambio cambierebbe molte cose"

La discesa in campo o meno di Monti per le elezioni cambia le cose, secondo Pier Ferdinando Casini. "Se dicessi che non le cambia - ha spiegato - direi una sciocchezza. Darebbe maggiore autorevolezza a questa proposta politica perché Monti non è qualcosa che si aggiunge ma qualcosa attorno a cui si può costruire una proposta di governo credibile". Ad ogni modo "ritengo - ha proseguito Casini - moralmente doveroso essere in questa posizione e ci sarò comunque". Il suo augurio è che anche "Luca Cordero di Montezemolo si candidi. Ha messo attorno ad Italia Futura un gruppo di ragazzi professionisti molto validi".