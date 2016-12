foto Da video Correlati Il video dell'intervista 19:09 - L'Imu va "assolutamente abolita" perché è una "patrimoniale sulla prima casa". Lo ha "garantito" Silvio Berlusconi intervenendo a "Domenica live". Il Cavaliere ha detto di avere già pronto un disegno di legge che ritroverà per altre strade "la stessa cifra" che la tassa sulla casa porta. "Se Monti decide di fare la guida dei moderati - ha poi aggiunto - e provoca un ricongiungimento del Pdl con Casini, io gli farei la campagna elettorale". - L'Imu va "assolutamente abolita" perché è una "patrimoniale sulla prima casa". Lo ha "garantito" Silvio Berlusconi intervenendo a "Domenica live". Il Cavaliere ha detto di avere già pronto un disegno di legge che ritroverà per altre strade "la stessa cifra" che la tassa sulla casa porta. "Se Monti decide di fare la guida dei moderati - ha poi aggiunto - e provoca un ricongiungimento del Pdl con Casini, io gli farei la campagna elettorale".

Se il Pdl dovesse spuntarla alle urne, l'obiettivo, più in generale, sarà "diminuire la pressione fiscale, speriamo di un punto all'anno", intervenendo "sugli sprechi e aiutando le imprese" così che "aumenti il Prodotto interno lordo.



SU FISCO SBAGLIATA POLITICA DEL GOVERNO TECNICO

Sulla politica fiscale vogliamo "cambiare orientamento della politica del governo dei tecnici che hanno preso alla lettera le indicazioni dell'Europa", ha poi affermato "La ricetta" che la Germania propone "è qualcosa che se applicato ad una economia in sviluppo ha risultati ma su una economia già in crisi porta alla recessione". "Questa è la motivazione per la quale non abbiamo dato il nostro voto positivo all'esecutivo anche se non abbiamo fatto mancare la fiducia", ha spiegato.



CON PICCOLI PARTITI ITALIA SARA' INGOVERNABILE

"Ci vuole un partito che da solo abbia la maggioranza assoluta. Se gli italiani continueranno a spalmare il loro voto sui piccoli partiti resteremo un Paese che non è governabile, ha poi spiegato.



SIAMO COME NEL '94

"Sono un pazzo, però c'è Erasmo da Rotterdam che diceva che le decisioni più sagge scaturiscono da una visionaria follia. Siamo esattamente nella stessa situazione del '94: allora ebbi contro tutti, la mia famiglia, i manager della mia azienda. Io mi ero allontanato dalla politica - ha ricordato -, ma per le cose che sono successe io non vedo altra possibilità se non tornare in campo io, a meno che Monti non accetti di essere lui il nostro candidato. Oggi i miei familiari sono ancora più contrari oggi, tutti i miei 5 figli sono contrari. A me non è mai piaciuta la politica, sono disperato ma lo faccio perché s'ha da fare, altrimenti l'Italia finisce nelle mani della sinistra".



MONTI L'HO NOMINATO IO COMMISSARIO EUROPEO

"Monti lo conosco da moltissimo tempo. L'ho nominato io commissario nel 1994 e a sostenere il rinnovo 4 anni pià tardi nel governo D'Alema", ma ho da ridire su ''quello che il governo tecnico ha fatto in ossequio ad una visione dell'economia che è tutta tedesca'', ha ribadito. ''Credo che con Monti si possa ragionare" per andare "verso una direzione diversa da quella dell'austerità''.



MI SCUSO PER RUBY, MA MI SENTIVO SOLO

"Era un periodo che mi sentivo solo: mi ero divorziato da poco, mia sorella era morta", ha chiarito, rispondendo a una domanda sugli scandali che lo hanno colpito. "E poi qualcuno mi diceva perché non organizziamo delle serate - ha aggiunto -. Sono caduto in questo tranello".