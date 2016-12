foto Dal Web

15:10

- "So che Monti parlerà al Paese e farà un discorso argomentato". Lo ha detto il ministro per la Cooperazione, Andrea Riccardi. "Il premier - ha aggiunto - non decide sulla base delle pressioni, una battuta qua e una là. Avremo un discorso di Monti, argomentato, in cui spiegherà i motivi della sua scelta". E ancora: "Se si dovesse candidare, sottrarrebbe un po' di voti al centrosinistra, un po' al centrodestra, ma soprattutto all'astensionismo".