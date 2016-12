Mentre ancora non si conoscono le decisioni di Monti riguardo il suo futuro politico, il centro-destra lo "corteggia". Una possibile allenza, è quello che almeno vorrebbe Silvio Berlusconi, che, attraverso la voce di Angelino Alfano, che oggi si trovava a Roma al convegno "Italia Popolare" con i personaggi di spicco del Pdl, lancia l'appello al premier . "Silvio Berlusconi, con la sua solita generosità e lungimiranza, ha lanciato la possibilità che Monti sia colui che riunisce l'area dei riformatori e moderati alternativa a Bersani e Vendola e alla sinistra della Cgil. Quest'area puo' ancora vincere: ora sta a Monti scegliere se guidare quest'area dei moderati al successo oppure se riconsegnare il Paese alla sinistra e portare indietro l'Italia", ha dichiarato il segretario del Popolo della Libertà.Per il presidente del Senato, Renato Schifani, non disdegnerebbe "Monti come guida dei moderati" , ma "sarà ovviamente lui a decidere". Lo ha spiegato al concerto di Natale a Palazzo Madama."Credo che Monti sarà un riferimento politico e morale per un grande rassemblement di uomini e donne che vogliono cambiare l'Italia". Lo ha detto il ministro per la Cooperazione, Andrea Riccardi. Sul futuro del premier, sarà Monti stesso a far chiarezza. "Parlerà al Paese - spiega il ministro - non darà una battuta ma farà un discorso argomentato, avremo un discorso in cui spiegherà i motivi della sua scelta". E poi: "Di certo un'eventuale candidatura toglierà voti sia alla sinistra sia alla destra, ma soprattutto all'astensionismo. Farebbe tornare la voglia di votare. La sua infatti non sarebbe una proposta ideologica. Siamo stanchi dell'uomo salvatore della politica italiana".Non solo Berlusconi, ma anche Bersani sarebbe pronto ad accogliere Mario Monti nella sua compagine di governo. Secondo le indiscrezioni di Repubblica, "un patto di legislatura che preveda il tandem Monti-Bersani non dispiace a una fetta del Pd, dai montiani doc agli ex Popolari. È tornata a risuonare una formula che appartiene al passato: la staffetta. Con il Professore che lascia il posto al segretario del Pd superato lo scoglio del prossimo anno".La parola scissione non viene pronunciata, ma il messaggio è chiaro: "Vogliamo un luogo giusto dove poter lottare e trasformare i nostri sogni in realtaà. Se quel luogo è il Pdl lo dobbiamo sapere subito, perché se non lo è siamo pronti a costruirne uno nuovo, con le idee e con chiunque voglia starci". Così Giorgia Meloni conclude la manifestazione "Senza paura - Le primarie delle idee", organizzata assieme al collega di partito Guido Crosetto, al suo fianco sul palco. Oggi i due esponenti politici del centro-destra hanno esposto una loro presa di distanza nei confronti sia di Monti sia di Berlusconi.