Meloni: "Noi né con Monti né con Berlusconi"

Berlusconi: "Monti unisca i moderati" 13:13 - "Per noi Monti non è l'orizzonte e la candidatura di Berlusconi sarebbe un errore". Lo ha detto Giorgia Meloni alla convention di Roma "Le primarie delle idee". "Vogliamo dire al Pdl - ha aggiunto - che le cose devono cambiare e ci aspettiamo delle risposte. Auspichiamo che il Pdl ci offra la possibilità di farlo altrimenti ne trarremo le conseguenze". Sull'eventualità di una lista autonoma alle elezioni, la Meloni ha affermato: "Questo lo vedremo". - "Per noi Monti non è l'orizzonte e la candidatura di Berlusconi sarebbe un errore". Lo ha detto Giorgia Meloni alla convention di Roma "Le primarie delle idee". "Vogliamo dire al Pdl - ha aggiunto - che le cose devono cambiare e ci aspettiamo delle risposte. Auspichiamo che il Pdl ci offra la possibilità di farlo altrimenti ne trarremo le conseguenze". Sull'eventualità di una lista autonoma alle elezioni, la Meloni ha affermato: "Questo lo vedremo".

"Subito risposte o pronti a costruire altro"

La Meloni ha spiegato: "Vogliamo un luogo giusto dove poterci battere. Se quel luogo è il Pdl noi lo dobbiamo e lo vogliamo sapere subito. Altrimenti siamo pronti a costruirne uno con chiunque voglia starci dentro e da subito". "Gli ultimatum non mi sono mai piaciuti", ha però puntualizzato.



Crosetto: "No Monti leader del centrodestra"

Al fianco dell'ex ministro c'era il suo collega di partito Guido Crosetto, co-organizzatore dell'evento. "Io giudico gli effetti delle politiche economiche di Monti e non vorrei che il Paese, nei prossimi anni, ci riservasse una continuazione di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo". Così Crosetto ha escluso una candidatura dell'attuale premier a leader del centrodestra.



"Servono i voti di Silvio Berlusconi"

Pur non sostenendo una ricandidatura di Silvio Berlusconi, Crosetto ha sottolineato che "Berlusconi è quello che ha più voti nel centrodestra ed è l'unica persona che se fa una lista con un accendino come simbolo prende il 15%: senza il suo appoggio e il suo aiuto è difficile pensare a un centrodestra che si candidi per governare il Paese".