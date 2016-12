Alemanno: "Monti è una persona che aggrega" Alfano:"Pdl unito, Berlusconi nostro candidato"

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Monti unisca i moderati" 13:26 - "E' fondamentale capire che ci vuole unità di tutto il centrodestra, senza far prevalere le divisioni, ma con un programma e indicazioni chiare e un'alternativa alla sinistra". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, arrivando al Teatro Olimpico dove si svolge l'incontro di presentazione di "Italia popolare". "Pensiamo che Monti possa essere la persona che aggrega tutto questo", ha aggiunto. - "E' fondamentale capire che ci vuole unità di tutto il centrodestra, senza far prevalere le divisioni, ma con un programma e indicazioni chiare e un'alternativa alla sinistra". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, arrivando al Teatro Olimpico dove si svolge l'incontro di presentazione di "Italia popolare". "Pensiamo che Monti possa essere la persona che aggrega tutto questo", ha aggiunto.

"Idee diverse ma obiettivo comune per rinnovamento"

Il sindaco di Roma ha spiegato: "La nostra è una manifestazione che vuole garantire l'unità del Pdl con un progetto forte e vincente. Ci possono essere idee diverse, ma sia nel caso della Meloni sia nel caso nostro l'obiettivo è quello di un grande rinnovamento".



"In passato abbiamo subito alleanze ingombranti"

"Oggi - ha proseguito Alemanno - doveva essere il giorno delle primarie e non lo è stato: questo non va bene. Abbiamo subito alleanze ingombranti, ad iniziare dalla Lega Nord che ha insultato l'unità nazionale. Dobbiamo manifestare una nuova intransigenza e dare vita ad un profondo rinnovamento".



Alfano: "Pdl unito, nostro candidato è Berlusconi"

"Sarebbe una follia dividersi e chi ha sperato e auspicato scissioni nel Pdl resterà deluso". Lo ha detto il segretario Angelino Alfano, arrivando a Roma all'iniziativa "Italia Popolare". "Non sarà la Lega a scegliere il candidato del Pdl - ha poi aggiunto - questo candidato c'è già ed è Silvio Berlusconi. La Lega deve scegliere solo se allearsi o meno con noi". Sul premier Monti, "può essere il federatore di un centrodestra alternativo alla sinistra".



"La sinistra pensa di aver già vinto, ma non è così"

Alfano ha poi detto: "La sinistra pensa di aver già vinto. Iniziative come queste servono a fargli capire che vinciamo noi, perché i moderati hanno ancora la possibilità di vincere. Abbiamo davanti a noi due strade per vincere: raccogliere i moderati attorno a Monti, altrimenti ricostruire l'area dei moderati e vincere come Pdl". E a Monti: "Colga l'occasione".



Formigoni: "Schierati per Monti premier"

"Siamo tutti schierati perché Monti sia il candidato premier, e dunque il leader di questo schieramento di centrodestra, e Alfano il segretario del Pdl. Credo che Monti non si sottrarrà a questo compito e stia solo riflettendo. E' pronto a guidare la rinascita. Berlusconi può continuare a stare con noi nel ruolo di colui che è stato il fondatore e sarà sempre un consigliere straordinario". Così Roberto Formigoni al Teatro Olimpico.