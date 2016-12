Berlusconi:Monti sia il federatore dei moderati

foto Tgcom24 Correlati Berlusconi: si votino i grandi partiti

11:47 - "L'Italia dei moderati è maggioranza nel Paese. Nell'attuale contesto, se lo riterrà, il professor Mario Monti potrà essere il federatore di quest'area". Lo scrive Silvio Berlusconi nel messaggio al convegno di "Italia popolare". "Egli condivide i miei, i vostri, i nostri stessi ideali: quelli della grande famiglia dei Popolari europei", ha aggiunto. "Dobbiamo rafforzare e ribadire l'unità del nostro partito", ha ribadito.

La sua divisione "in passato, ha consentito alla sinistra di prendere il potere. E' un errore che dobbiamo impegnarci a non ripetere". Nel messaggio il leader del Pdl ha sottolineato inoltre che "l'unità del nostro movimento è la premessa per costruire un'aggregazione più vasta" e vincente.



"Se Monti accetta è un'occasione storica"

"Se Monti accettasse l'invito che più volte gli ho rivolto, da ultima a Bruxelles di fronte alla platea del Ppe, non sprecheremo certo un'occasione storica" per vincere le elezioni, afferma Silvio Berlusconi. "Come nel '94, però - aggiunge il leader del Pdl - per centrare l'obiettivo della vittoria occorre uscire dagli schemi vecchi e logori, rompere le barriere che si oppongono all'innovazione, mettere in collegamento storie e culture diverse".