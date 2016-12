Crisi governo, nuovo incontro Monti-Napolitano

foto Ansa Correlati Berlusconi: "Si votino i grandi partiti" 12:12 - Il premier Mario Monti ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per fare il punto della situazione dopo la crisi di governo. Il presidente del Consiglio intravede il bivio dietro la legge di Stabilità, ma non scioglie alcuna riserva sul suo futuro. Ieri ad Assisi il premier non ha rilasciato dichiarazioni. Solo una battuta ironica mentre tagliava un dolce: "Sono riuscito a mangiare il panettone". - Il premier Mario Monti ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per fare il punto della situazione dopo la crisi di governo. Il presidente del Consiglio intravede il bivio dietro la legge di Stabilità, ma non scioglie alcuna riserva sul suo futuro. Ieri ad Assisi il premier non ha rilasciato dichiarazioni. Solo una battuta ironica mentre tagliava un dolce: "Sono riuscito a mangiare il panettone".

Aggiunge poi l'augurio che il 2013 sia "per tutti migliore di come, soprattutto per colpa mia, è stato il 2012". L'ora della grande decisione sta quindi per scoccare, e presto il professore, come preannunciato, dirà addio a palazzo Chigi e potrà girare pagina. In questo breve lasso di tempo si gioca il futuro della Terza Repubblica ancora in pieno marasma: da sinistra a destra, passando per il centro, tutto un fibrillare in una condizione di grande incertezza alimentata da un Monti imperscrutabile.



I centristi del movimento di Montezemolo-Riccardi-Olivero continuano a spronare il prof. E lo portano in gloria insieme a Pier Ferdinando Casini che anche oggi è tornato a decantare le qualità di un premier che ha guarito il malato-Italia pesantemente provato dalla "cura" Berlusconi a base di "barzellette giravolte e baggianate".



Parole che hanno scatenato la rabbia e il contrattacco dei pidiellini. E Berlusconi stesso reagisce all'attacco di Casini: "Votate i grandi partiti" perché‚ "i piccoli non fanno mai gli interessi del Paese ma solo quelli dei loro piccoli leader", ha detto dalle telecamere del Tg5. "Il Pdl - ha aggiunto - è l'unico capace di tenere uniti i moderati" che "sono la maggioranza del Paese".



"Porte aperte a tutti coloro che ci credono", è stato l'invito entusiastico di Casini che però ha praticamente messo alla porta il "caro Silvio" che invece continua a accreditarsi come grande sponsor del professore. Monti ancora non si sbilancia, anche se manifesta un certo tormento interiore, e tenta di nascondere un certo fastidio esteriore.



Continua a incassare sostegni e attestati di stima, Monti, ma non scioglie la riserva perché non può, almeno fin quando non si scioglie l'enigma del Pdl che prima lo ha "sfiduciato" e ora lo ha zavorrato con la mossa di Berlusconi. Le prossime ore dovrebbero però chiarire il quadro politico e in particolare la geografia del Pdl ora diviso in almeno tre fronti. Oggi c'è attesa per la convention di "Italia popolare" di Gianni Alemanno che radunerà una consistente truppa di montiani della prima e della seconda ora.



Ma i riflettori, praticamente alla stessa ora, saranno puntati anche sulla manifestazione organizzata da Giorgia Meloni all'Auditorium della Conciliazione che riunirà un altro spezzone di Pdl. Alla finestra, per qualche giorno ancora, i "colonnelli" di "Italia protagonista", Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri che per non buttare via tempo prezioso hanno aperto il cantiere di "Centrodestra nazionale" in vista del divorzio consensuale dal Popolo della Libertà. Ma come ha già avvisato La Russa il progetto resta congelato fino a lunedì-martedì quando i giochi attorno a Monti e a Berlusconi dovrebbero essere fatti. Dopodiché‚ gli ex An andranno avanti con il progetto di nuovo partito, oppure lo getteranno alle ortiche.



Tutto è ancora "molto fluido", ma intanto sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di una federazione delle liste che "trascini" Monti nell'agone politico e lo "incoroni" premier per il 2013. Una soluzione (che dovrà fare i conti con le resistenze montiane) caldeggiata ieri anche da Franco Frattini.