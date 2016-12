foto Ansa Correlati Monti: "Alla fine ho mangiato il panettone" 23:40 - "Speriamo che il 2013 sia per tutti migliore di come, soprattutto per colpa mia, è stato il 2012". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, concludendo la cena nel refettorio del sacro convento di Assisi, si è rivolto, sorridendo, a tutti i presenti. Monti ha poi rivolto "cari affettuosi auguri a tutti i presenti, alle loro famiglie e al Paese". All'uscita il premier non si è fermato a parlare con i giornalisti che lo aspettavano. - "Speriamo che il 2013 sia per tutti migliore di come, soprattutto per colpa mia, è stato il 2012". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, concludendo la cena nel refettorio del sacro convento di Assisi, si è rivolto, sorridendo, a tutti i presenti. Monti ha poi rivolto "cari affettuosi auguri a tutti i presenti, alle loro famiglie e al Paese". All'uscita il premier non si è fermato a parlare con i giornalisti che lo aspettavano.

Monti ha avuto anche un colloquio col custode del Sacro Convento di Assisi Padre Giuseppe Piemontese. La visita del premier è avvenuta in occasione della registrazione del concerto di Natale. All'incontro, durato una quindicina di minuti, ha partecipato anche il direttore della Sala stampa dello stesso Sacro Convento padre Enzo Fortunato.



Monti scherza: "Sono arrivato a mangiare il panettone"

"Sono riuscito a mangiare il panettone": il presidente del Consiglio Mario Monti lo ha detto, sorridendo, al termine della cena nel refettorio del Sacro Convento di Assisi. Il premier ha utilizzato un classico modo di dire milanese che significa assicurarsi la permanenza in un posto fino alla fine dell'anno. Al termine della cena con i frati del Sacro convento e le altre autorità Monti è stato invitato a tagliare il panettone. E a quel punto che il presidente del Consiglio ha sottolineato di essere riuscito a mangiarlo. Scena che è stata anche immortalata in una foto.