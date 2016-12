foto LaPresse 22:11 - Quando mancano pochi seggi da scrutinare, Umberto Ambrosoli è in testa col 58% nelle primarie del centrosinistra in regione Lombardia. Segue Andrea Di Stefano con il 23% e Alessandra Kustermann con il 19%. "Ora avanti tutti assieme", ha detto Ambrosoli al suo arrivo al Pirellone dove è stata allestita la sala operativa per lo spoglio. Alle consultazioni hanno partecipato 135mila lombardi. - Quando mancano pochi seggi da scrutinare, Umberto Ambrosoli è in testa col 58% nelle primarie del centrosinistra in regione Lombardia. Segue Andrea Di Stefano con il 23% e Alessandra Kustermann con il 19%. "Ora avanti tutti assieme", ha detto Ambrosoli al suo arrivo al Pirellone dove è stata allestita la sala operativa per lo spoglio. Alle consultazioni hanno partecipato 135mila lombardi.

"Sono soddisfatto di aver avuto un riscontro positivo al mio progetto - ha spiegato - il dato più importante è che 120.000 lombardi hanno sfidato il freddo e la neve e hanno voluto esserci". Ambrosoli, al suo arrivo al Pirellone, ha ricevuto i complimenti dei sostenitori e del segretario regionale lombardo del Pd Maurizio Martina.



"Durante la mia campagna ho incontrato tantissimi amministratori locali e ho visto il loro senso di responsabilità, la Lombardia è questo e il Pirellone tornerà ad essere questo". Ha detto Ambrosoli commentando le inchieste sui rimborsi ai gruppi consiliari in regione Lombardia.



Pisapia: "Ci candidiamo a governare"

"C'è chi come Penelope disfa oggi quello che ha tessuto ieri; c'è chi sta aspettando Godot e c'è chi - come questo centrosinistra aperto e plurale - non ha paura della mischia e si butta per vincere la partita": è il primo commento del sindaco di Milano Giuliano Pisapia sulle primarie regionali. "Da domani - ha concluso - si riparte tutti insieme. L'ampia coalizione di centrosinistra dovrà non solo vincere le elezioni amministrative per knock-out degli avversari, ma convincere i lombardi della bontà dell'alternativa proposta. Dopo 17 anni, Palazzo Lombardia ha davvero bisogno di aria fresca e il centrosinistra con Ambrosoli porterà quel cambiamento che tutti aspettiamo".