Pdl unica forza che può riunire i moderati

"Gli italiani convoglino il loro voto sul nostro partito. il Pdl è l'unico partito del centrodestra, dei moderati. Il Pdl può tenere insieme tutti i moderati", ha aggiunto Berlusconi al Tg5. "Nonostante le difficoltà, noi in quasi 10 anni di governo abbiamo fatto molto per il Paese con quasi 40 riforme". "Spero che gli italiani - ha aggiunto - siano consapevoli della necessità di cambiare l'architettura istituzionale, convogliando i loro voti sul nostro partito che è l'unico che può tenere uniti i moderati, che sono la maggioranza nel Paese e che possono assicurare un futuro di benessere".



Orgoglioso di quello che abbiamo fatto

"Sono particolarmente orgoglioso dell'alta velocità e del fatto che abbiamo perseguito una splendida politica estera". Ha detto Berlusconi. "Sono state tantissime le cose che abbiamo fatto - ha aggiunto -. Credo che nessun governo possa vantare tutte le cose che siamo riusciti a realizzare noi". "Non abbiamo aumentato la pressione fiscale, anzi abbiamo abolito l'Ici e abbassate le tasse per le imprese, aumentato le pensioni, siamo intervenuti sulla scuola e realizzato molte opere pubbliche", ha detto ancora. "Abbiamo fatto una splendida politica estera: la Russia è entrata nel mondo occidentale nel 2002, a L'Aquila Obama e Medvedev hanno firmato la riduzione delle armi nucleari, abbiamo operato sulla crisi fra Russia e Georgia. Abbiamo ottenuto all'estero miliardi di lavori per le imprese italiane", è stata la conclusione di Berlusconi.