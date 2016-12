foto LaPresse

15:21

- Gianni Alemanno apprezza la modifica alla legge di Stabilità che stanzia 850 milioni in più da dividere tra enti locali, per allentare il patto di Stabilità interno. Ma, "lo sforzo del governo non basta. Senza azzerare i 2 miliardi di spending review, i Comuni nel 2013 non chiuderanno i loro bilanci e saremo costretti a forme di protesta clamorose", minaccia il sindaco di Roma. Per l'Anci, senza rivedere tagli è impossibile chiudere i bilanci.