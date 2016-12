Grillo: "Senza di noi i nazisti in Parlamento"

foto LaPresse 15:10 - Beppe Grillo lancia un'ennesima frase ad effetto: "Se noi non entriamo a quel punto arrivano le 'Albe dorate', gente che emula Hitler. Entrano i nazisti in Parlamento con il passo dell'oca", ha detto il leader del M5S a Firenze per il firma-day. "Sta tornando la destra che non discute. Se arriva Hitler vai, a parlargli del comma 5. Stiamo tenendo in piedi la democrazia. Noi - ha aggiunto - siamo il cuscinetto. Siamo necessari alla democrazia". - Beppe Grillo lancia un'ennesima frase ad effetto: "Se noi non entriamo a quel punto arrivano le 'Albe dorate', gente che emula Hitler. Entrano i nazisti in Parlamento con il passo dell'oca", ha detto il leader del M5S a Firenze per il firma-day. "Sta tornando la destra che non discute. Se arriva Hitler vai, a parlargli del comma 5. Stiamo tenendo in piedi la democrazia. Noi - ha aggiunto - siamo il cuscinetto. Siamo necessari alla democrazia".

"Io antidemocratico? Ma la nostra è una iperdemocrazia. Se abbiamo votato on line... !", ha poi replicato Grillo. A chi gli chiedeva poi se il termine "fuori dalle balle" non fosse stato eccessivo, ha risposto: "Quel giorno ero un po' alterato", riferendosi alla vicenda dei due dissidenti. "Nel nostro movimento ci sono quattro regole, se non le rispetti sei fuori. Una regola - ha spiegato - è che bisogna fare al massimo due legislature. Ci sono dei ragazzi, che sono alla seconda legislatura, che scalpitano un po': mi dovrebbero ringraziare. Sono tutti i giorni in tv a dire che sono antidemocratico. Magari andranno con gli Arancioni e io gli darò una mano".



Grillo ha invitato poi i militanti del Movimento 5 stelle, presenti al gazebo organizzato per la raccolta firme per le prossime elezioni politiche: "Scrivete chiaro e stampatello, state molto attenti, la Cancellieri è sul chi va là, basta una virgola: fotocopiate tutto, per ogni intervista bisogna avere un'intervista di riserva, state attenti che i moduli siano giusti, possiamo aspettarci di tutto".



Poi, ha aggiunto: "Noi siamo pronti" per le elezioni, ma "c'è anche la possibilità che non ce la facciamo a entrare: magari possono inventarsi qualche cavillo e non farci entrare. A quel punto - ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle - noi ci ritiriamo".



Sulla data delle elezioni, Grillo ha fatto una battuta: "Fanno le regole giorno dopo giorno. Perche' non andiamo a votare a Capodanno? Sarebbe bellissimo, con le gomme termiche...". Poi ha ribadito che per lui l'ideale sarebbe recarsi alle urne ad aprile.



"Basta, il premier è finito in questo Paese. Il leader è il Movimento 5 stelle nella sua essenza, è il movimento con delle idee e sarà rappresentato con il portavoce del Movimento 5 stelle. Non ce ne sono leader, io sono il grande vecchio, sono quello che sta dietro". Così Grillo ha risposto al cronista che gli ha chiesto se il Movimento 5 stelle avesse un candidato premier.