Bersani: Monti candidato? Il Pd è tranquillo

- "Io e altri non abbiamo nessuna preoccupazione siamo tranquilli e aspettiamo ci siano decisioni e si esca da questa discussione un po' stucchevole". Lo ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, parlando dell'ipotesi della discesa in campo di Mario Monti.

Secondo il leader del Pd, l’attuale premier Monti “potrà essere più utile in una posizione di terzietà”. Lo ha dichiarato a margine dell'Alleanza dei Progressisti tenutasi a Roma.

Per quanto riguarda Berlusconi, invece, ritiene che non vincerà le elezioni. Sempre alla riunione dei Progressisti, Bersani ha dichiarato riferendosi al rivale: “L'unica cosa che sa fare è occupare le prime pagine, se fosse per me dovrebbe andare a pagina 14...”

Il Partito democratico vuole continuare l’opera di rinnovamento, secondo le parole del suo Segretario, nonostante si tratti di un’operazione “ai limiti dell’impossibile”. L’appello ai militanti, comunque, persiste.

Cicchitto interviene accusando un “bombardamento intimidatorio” nei confronti di Mario Monti. Secondo il capogruppo del Pdl “la coppia Bersani-D'Alema sta esprimendo il meglio di una tradizione che viene da lontano. A suo tempo Monti è servito per mettere in moto un processo politico che portasse alla sostituzione di Berlusconi al governo, poi, nel merito dei provvedimenti, dalla riforma delle pensioni, alla riforma del lavoro, all'impostazione della politica economica, il distacco del Pd è stato molto più profondo delle critiche avanzate dal Pdl”.