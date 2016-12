Lombardia, primarie civiche Pd: seggi aperti

foto Lettori Tgcom Correlati I candidati Pd alla guida della Lombardia 10:45 - Si sono regolarmente aperti poco dopo le 8 in Lombardia, i seggi per le primarie civiche del centrosinistra. Quasi 8mila volontari sono al lavoro dall'alba per l'allestimento e il ricevimento dei votanti. Complessivamente, rimarranno aperti fino alle 20 circa mille seggi. A sfidarsi per correre alle prossime elezioni regionali per il posto di governatore ci sono Umberto Ambrosoli, Alessandra Kustermann e Andrea Di Stefano. - Si sono regolarmente aperti poco dopo le 8 in Lombardia, i seggi per le primarie civiche del centrosinistra. Quasi 8mila volontari sono al lavoro dall'alba per l'allestimento e il ricevimento dei votanti. Complessivamente, rimarranno aperti fino alle 20 circa mille seggi. A sfidarsi per correre alle prossime elezioni regionali per il posto di governatore ci sono Umberto Ambrosoli, Alessandra Kustermann e Andrea Di Stefano.

I candidati alle primarie civiche del Pd in Lombardia

Umberto Ambrosoli, nato a Milano nel 1971, è sposato con Alessandra con cui ha tre figli. A Milano ha conseguito la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi ed è divenuto avvocato penalista. È attualmente componente di due organismi di vigilanza ed è stato nominato dalla Banca d'Italia in tre comitati di sorveglianza in procedure di rigore relative ad istituiti e società lombarde.



Alessandra Kustermann, 59 anni, è dal 2009 la Direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Pronto Soccorso della Clinica Mangiagalli. In precedenza è stata responsabile della diagnosi prenatale. La Kustermann collabora da sempre con le istituzioni della città di Milano e della Regione Lombardia, e con istituzioni nazionali ed europee, dalla Caritas alla Polizia e ai Carabinieri, dalle Università ai consultori familiari, dai Ministeri agli Assessorati, fino al Consiglio d'Europa.



Andrea Di Stefano ha 48 anni, è giornalista, si occupa da sempre di economia e finanza etica. Direttore di Valori, rivista mensile, cartacea e online, promossa da Banca Etica che si occupa di economia sociale, finanza etica e sostenibilità. Su Popolare Network conduce il programma "Il giorno delle locuste", settimanale di approfondimento di economia e finanza, vincitore del premio Marconi 2012 per la comunicazione.