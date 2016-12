Berlusconi: "Sono pronto a tifare per Monti"

foto Tgcom24 Correlati Berlusconi: "Per ora resto in campo" 22:52 - "Se tornerò in campo lo farò per vincere, ma se il professor Monti accetterà la candidatura io sarò in campo lo stesso per sostenere la campagna elettorale, ma non dovrò puntare ad essere io il candidato principale del centro destra". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, a Tgcom24. "Questa sinistra post comunista non è pronta ad assumere il governo del Paese", ha aggiunto. "Sono disponibile a tifare per Monti", ha ribadito. - "Se tornerò in campo lo farò per vincere, ma se il professor Monti accetterà la candidatura io sarò in campo lo stesso per sostenere la campagna elettorale, ma non dovrò puntare ad essere io il candidato principale del centro destra". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, a Tgcom24. "Questa sinistra post comunista non è pronta ad assumere il governo del Paese", ha aggiunto. "Sono disponibile a tifare per Monti", ha ribadito.

Ma se l'attuale premier "non accetterà, sarò costretto, visto che parliamo di maglie, a ri-indossare la maglia che mi ha portato a vincere diverse volte, la maglia in questo caso azzurra. La maglia della libertà", ha detto ancora Berlusconi. Se Mario Monti si candiderà sarò "il più felice di tutti" altrimenti, ha detto il leader del Pdl arrivando alla festa di Natale del Milan, "sarò costretto ad essere protagonista della campagna elettorale".



Secondo Berlusconi si ripete oggi la stessa situazione del '94 quando lui decise "di scendere in campo per non lasciare il governo alla sinistra che purtroppo per noi è ancora postcomunista". "Si ripete la stessa situazione - ha spiegato - e quindi mi auguro che si trovi il modo di mettere insieme tutti i moderati. C'è stata questa avances dei centristi nei confronti del professor Monti e allora io, perché sia possibile che i centristi si mettano insieme con il mio movimento e anche con la Lega, mi sono detto assolutamente disponibile a fare il tifo per il professor Monti. Quindi dipende da lui e dalla risposta che ci darà".