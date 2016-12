foto Ansa

19:50

- "L'Italia non è deragliata e ce la farà". Lo sostiene il presidente del Consiglio, Mario Monti, che sottolinea come il Paese abbia conquistato "credibilità e fiducia in Europa e nel mondo per le capacità dei suoi cittadini di impegnarsi con determinazione e coesione per il bene comune". "Il peggio è passato - prosegue il premier - e oggi il dovere di tutti è non far tornare indietro l'Italia, non sprecare il sacrificio degli italiani".