Lombardia al voto: sabato le primarie Pd

- La neve e il gelo potrebbero creare qualche disagio, ma i tre candidati alle primarie del centro sinistra saranno in prima linea, domani, in Lombardia. Sonoallestiti in tutta la regione che permetteranno ai cittadini,, di scegliere tra Umberto Ambrosoli, Alessandra Kustermann e Andrea Di Stefano. I votanti potranno recarsi ai seggi

Dopo il grande successo delle Primarie in vista delle politiche, il centrosinistra ha pensato bene di ripetere l’ “esperimento”, per la prima volta, in Regione. Saranno ammessi al voto tutti maggiorenni, e anche gli extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno regolare e di carta di identità. Saranno inoltre attivi alcuni seggi speciali per quei cittadini che lavorano nell'intera giornata di sabato a Brescia, Monza e Brianza, Milano, Crema, Cremona, Lecco, Lodi e Varese nella serata di venerdì. E' necessario tuttavia che tali cittadini abbiano inoltrato una richiesta al comitato provinciale.