"Candidarmi? Non entro nel merito"

E sulla questione della sua candidatura politica prende tempo dicendo che "oggi non intendo entrare nel merito".



A proposito poi delle parole di sostegno di alcuni membri del Ppe, tra cui il presidente dell'Eurogruppo Juncker, che ha anche annunciato un'iniziativa a breve di Monti, e il presunto endorsement, da lei smentito, della cancelliera Merkel, il presidente del Consiglio afferma: "Le persone fanno dichiarazioni, esprimono auspici, lo fanno pubblicamente o privatamente: non è opportuno per me entrare nel merito di questo tema" ma non c'è niente "che suona strano" nel pronunciare opinioni sulle vicende della politica estera di altri Paesi. Quando si avvicinano le elezioni, "dobbiamo abituarci al fatto che ogni Paese, persona o partito possa esprimere le proprie preferenze", così come in Italia si esprimono preferenze sulle elezioni Usa.



"Più sereni, ma la crisi non è finita"

Intanto, il premier si è riferito con parole ottimistiche al Consiglio europeo, tirando le somme dell'attività di un anno che sta ormai per finire. Ha però anche precisato: "Nessuno si illude che la crisi sia andata via per sempre. E' saggio incorporare nelle menti di ciascuno che ci vuole altro per considerare scomparsa da questa fase storica ogni minaccia di crisi".



"Banche, fondamentale per la crescita il meccanismo della vigilanza"

Monti ha poi parlato con fiducia del sistema di vigilanza bancaria che, ha detto, riguarderà "con riferimento all'Italia una quindicina di gruppi di banche sopra i 30 miliardi, pari al 70% dell'attività complessiva del sistema". L'Unione, ha aggiunto, "interesserà 150 gruppi bancari per l'85% dell'attività bancaria dell'area europea". Il nuovo meccanismo varata dalla Ue, ha detto ancora, "ridarà fiducia nei sistemi bancari e consentirà di normalizzare le condizioni del finanziamento per cittadini e imprese e contribuirà al rilancio della crescita".



"Quando la supervisione bancaria sarà pienamente operativa - aggiunge Monti -, il fondo salvastati potrà ricapitalizzare direttamente le banche che ne hanno bisogno". Quanto alla disciplina di bilancio, "è ormai acquisita culturalmente e ha i suoi meccanismi di sorveglianza. Non ritengo necessari altri meccanismi in tal senso".



"Arriva il vento della solidarietà"

Monti sottolinea poi che adesso arriverà finalmente il tempo dei "contratti per la competitività e la crescita sostenuti dai meccanismi di solidarietà che permetteranno di mitigare gli effetti delle riforme nel breve termine" e conferma che "non siamo nel campo, molto arato, della disciplina di bilancio ma in quello dove corre il vento della Primavera del 2000 di Lisbona, che poi non si è potuta tradurre in riforme effettive per gli Stati membri". Insomma, con il rigore ormai "metabolizzato" dagli Stati, si può e si deve cominciare a guardare a crescita e sostegno a chi soffre più da vicino il rigore.



Sì a un vertice contro i populismi

Monti spiega poi di essere "sempre più convinto" della necessità di organizzare un vertice europeo contro le derive populistiche, ma ritiene che sarà ora difficile organizzarlo in Italia, come aveva proposto. "Non mi pare - dice - che il calendario della vita pubblica italiana consenta questo impegno".