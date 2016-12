Berlusconi: "Attendo la decisione di Monti, ma per ora resto in campo: già si vede l'effetto B"

foto Tgcom24 Correlati L'intervento di Berlusconi a Studio Aperto

Europa e Ppe "votano" Monti

Napolitano: "No ad allarmismi"

Berlusconi chiama Monti 15:40 - "Noi attendiamo la decisione di Mario Monti. Io per ora resto in campo". Silvio Berlusconi interviene, in collegamento con "Studio aperto", per chiarire la sua situazione in questa infuocata fine di legislatura. E aggiunge: "Faccio osservare che il mio ritorno in campo ha già prodotto un effetto positivo: tre punti in più al Pdl nei sondaggi rispetto a una settimana fa. C'è insomma un effetto B grazie al ritorno di Berlusconi sulla scena politica". - "Noi attendiamo la decisione di Mario Monti. Io per ora resto in campo". Silvio Berlusconi interviene, in collegamento con "Studio aperto", per chiarire la sua situazione in questa infuocata fine di legislatura. E aggiunge: "Faccio osservare che il mio ritorno in campo ha già prodotto un effetto positivo: tre punti in più al Pdl nei sondaggi rispetto a una settimana fa. C'è insomma un effetto B grazie al ritorno di Berlusconi sulla scena politica".

"Se Monti non giuderà i moderati lo farò io"

Se Mario Monti non guiderà i moderati dovrà farlo Silvio Berlusconi: "Io per questo - ha spiegato il leader del Pdl - sono dovuto tornare in campo. Tutti i sondaggi dicono che se sarò alla guida del mio partito potremo riprenderci i voti del 2008, quelli degli elettori che sono rimasti delusi ma che non sono mai andati in un altro partito. A loro dico che non vorremo mai far prevalere la sinistra fatta di più tasse e più Stato".



"Mai critiche a Monti, ma a politiche fiscali"

"Noi non abbiamo fatto delle critiche a Monti a cui va personalmente la mia stima. Anzi ricordo che Alfano nell'ultimo intervento in Aula gli ha ribadito la nostra stima. Le critiche fatte sono andate ad una politica del governo dei tecnici per esempio la politica fiscale, si vedrà che gli indicatori sono tutti peggiorati quindi le nostre critiche sono fondate" ha quindi spiegato Berlusconi.



"Primo punto sarà riforma costituzionale"

Il programma del centrodestra "dovrà partire da riforma dell'architettura costituzionale dello Stato" a partire dal fatto che "il premier non può cambiare un ministro né usare un decreto legge, che è lo strumento per le cose urgenti che usano tutti i premier delle democrazie occidentali".



"Intesa moderati finora fallita per colpa di piccoli leader"

"Vorrei che prendessero delle decisioni nell'interesse del Paese e invece alcune piccole formazioni hanno badato più agli interessi dei loro piccoli leader che a quello generale ed è per questo che l'aggregazione dei moderati è fallita - ha spiegato Berlusconi -. Una grande aggregazione di forze moderate è l'unico modo per vincere le elezioni".



Juncker contro il ritorno di Berlusconi e le "vecchie politiche"

Decisamente contro un ritorno di Berlusconi sulla scena politica è il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che al vertice del Ppe ha detto: "Non ci può essere ritorno alle vecchie politiche in Italia, perché questo metterebbe nettamente in pericolo la stabilità dell'Eurozona".