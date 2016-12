Napolitano: "No agli allarmismi, la fase più acuta della crisi è già stata superata"

foto Ansa Correlati Il debito italiano sfonda i due miliardi di euro

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invita a "non allarmarsi per le dimissioni di Mario Monti" assicurando che "questo difficile passaggio verrà superato". Cerca inoltre di ridare speranza al Paese sulla situazione economica, dicendo che "abbiamo superato la fase più acuta della crisi e individuato la strada per uscirne. Quando io e Monti ci incontrammo, un anno fa, non era scontato che ci saremmo riusciti".

"Banco di prova del senso di responsabilità e della vocazione europea di ogni forza sarà il non mettere a rischio i progressi conseguiti dall'Italia attraverso sforzi intensi e sacrifici dolorosi", ha affermato il capo dello Stato, in occasione della presentazione degli auguri del corpo diplomatico. "Dal confronto elettorale - prosegue Napolitano - uscirà quel rinnovato impegno che il presidente Draghi evocava, continueremo a perseguirlo a casa nostra e nel concerto europeo".



"Nuovo governo non si discosterà da Europa"

L'Italia non si discosterà dalla sua vocazione europeista e dalle politiche di stabilizzazione dell'euro, "ristabilendo condizioni di competitività che alimentino crescita equilibrata e occupazione" ha quindi affermato il presidente della Repubblica.



Il capo dello Stato ha garantito ai diplomatici stranieri che l'Italia non si allontanerà dall'impegno "a riformare la governance dell'area euro" e all'impegno di "ristabilire condizioni di competitività". "E' quel che l'Europa e l'Italia debbono fare. Non se ne discosterà l'Italia, non potranno discostarsene - ha aggiunto - il Parlamento e il governo che scaturiranno dalla ormai imminente, normale prova democratica delle elezioni generali".