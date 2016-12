foto Ansa

14:25

- Mario Monti preferisce non esprimersi su un suo futuro politico dopo l'esperienza di governo. "Non mi sembra né possibile né opportuno per me entrare su questo tema che riguarda gli elettori italiani e l'offerta che ci sarà o non ci sarà di partiti o personalità in occasione di elezioni", ha risposto il premier a una domanda dopo il Consiglio Ue a Bruxelles. "Qualunque sia il mio futuro - ha aggiunto però - è difficile che eluda i temi europei".