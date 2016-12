foto Ansa

01:32

- Gli aggiustamenti di bilancio "non sono stati piacevoli, ma erano inevitabili". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, facendo riferimento a misure impopolari come l'Imu, che colpisce - mette in evidenza - la maggior parte degli italiani. Grilli poi ha anticipato che l'outlook per il mercato del lavoro non è buono per il 2013, ma il settore dei servizi dovrebbe diventare "più efficiente, competitivo e forte".