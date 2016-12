foto LaPresse

23:43

- "E' chiaro che il Ppe auspica che l'Italia non cada nelle mani della sinistra, come in Francia, dove tutti sono disperati e stanno scappando a causa delle tasse elevate". Lo ha detto Silvio Berlusconi spiegando, in un'intervista al Financial Times, perché alla riunione del Ppe a Bruxelles "tutti noi abbiamo chiesto" a Monti di restare.