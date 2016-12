Imu torna tutta ai comuni

foto Dal Web 18:09 - L'Imu tornera' tutta ai comuni. Ad annunciarlo è Graziano Delrio, presidente dell'Anci. "Sottolineo, però - ha precisato Delrio - che il gettito sara' uguale a prima cosi' facendo si impone una logica di autonomia e semplificazione".



"Del ritorno dell'Imu ai Comuni" - ha poi spiegato il presidente Anci - "ho avuto garanzie dal governo e dalla commissione Bilancio del Senato che sta proseguendo in queste ore l'esame della legge di stabilita'. In questo modo i Comuni potranno fissare con certezza le aliquote in ogni realta' territoriale e per questo apprezziamo questo provvedimento perche' va nella direzione della semplificazione".