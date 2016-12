foto LaPresse Correlati Tutta l'Ue spinge per Monti candidato 18:46 - "Ho ricordato al Ppe di aver chiesto a Mario Monti di essere il riferimento per il Pdl nonostante questo crei qualche problema con la Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando con i cronisti dopo il vertice dei popolari europei a Bruxelles. "Il Ppe è preoccupato da un possibile ritorno della sinistra in Italia", ha poi aggiunto il leader del Popolo della Libertà. - "Ho ricordato al Ppe di aver chiesto a Mario Monti di essere il riferimento per il Pdl nonostante questo crei qualche problema con la Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando con i cronisti dopo il vertice dei popolari europei a Bruxelles. "Il Ppe è preoccupato da un possibile ritorno della sinistra in Italia", ha poi aggiunto il leader del Popolo della Libertà.

"Spero Monti accetti la mia proposta, anche se per ora non l'ha fatto. Capiamo le difficoltà di chi si è posto sopra le parti a diventare parte, non avremmo rincrescimenti se dovesse non accettare", ha aggiunto Berlusconi dribblando le domande sul suo futuro.



"Io candidato? Vediamo cosa succede..."

"Aspetto di vedere cosa succede". Così Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se, anche alla luce della sua proposta su Monti, si ricandidi a Palazzo Chigi. "Wait and see...", ha poi aggiunto lasciando la sede del Ppe.



"Posso prendere gli stessi voti del 2008"

Parlando poi di una sua eventuale candidatura, Berlusconi ha affermato di avere sondaggi in base ai quali se si presentasse "potrei prendere gli stessi voti del 2008".



"Faccio tremare l'Ue? Allora sono forte"

"Io so solo che se dovessi tornare potrei recuperare gli elettori delusi del 2008". Berlusconi ha poi ironizzato sull'accoglienza poco lusinghiera riservatagli dai media internazionali in questi giorni: "Se solo al mio ritorno in scena si dice che faccio tremare l'Europa, beh, allora vuol dire che devo essere proprio forte...".



Maroni: "No all'ammucchiata col premier delle tasse"

"Grande ammucchiata guidata da Monti, quello del record mondiale di tasse? No grazie". Il segretario della Lega Nord Roberto Maroni con un twitter smorza sul nascere l'auspicio di un "ragionamento", che avrebbe dovuto coinvolgere il Carroccio, espresso da Berlusconi a favore di Mario Monti quale leader di tutti i moderati.