Voto, Napolitano preme sul governo: "Agevolare la raccolta firme per le liste"

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato una lettera al premier, Mario Monti, per sollecitare il governo nell'urgente adozione delle disposizioni necessarie per agevolare le forze politiche nella raccolta delle firme per le liste elettorali. Lo ha annunciato in una nota il Quirinale.

Il comunicato del Capo dello Stato arriva dopo le accuse velenose lanciate da Grillo su un complotto ai danni del MoVimento 5 Stelle: "Se resteremo fuori dal Parlamento la responsabilità sarà dei partiti, del governo e delle Istituzioni. Dovranno assumersi ogni responsabilità di aver impedito con un colpo di mano la nostra partecipazione".

A sostegno dell'intervento di Napolitano i leader delle forze politiche attualmente fuori dal Parlamento e quindi obbligati a raccogliere le firme per potersi presentare al voto: "Il capo dello Stato non ha lasciato cadere il nostro appello e gliene va dato lealmente atto. Napolitano ha mantenuto un impegno preso pubblicamente e ha detto a Monti di muoversi" ha commentato il capo della Destra, Francesco Storace.

Dal Pdci sono altrettanto soddisfatti: "Il presidente Napolitano è giustamente intervenuto su Monti perchè agevoli la raccolta di firme per le elezioni politiche. Se infatti resta l'attuale normativa, la raccolta di firme sarà impossibile per chi non è in Parlamento. Si verificherebbe in tal caso una strozzatura macroscopica della democrazia. Aspettiamo che ora Monti si muova: presto e bene".