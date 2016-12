foto Da video

- La Lega non ha ancora deciso se si presenterà alle elezioni nazionali ma se lo dovesse fare Bossi ha già le idee chiare sulla sua possibiole ricandidatura: "A meno che la Lega decida di non venire più a Roma e passare a mezzi più espliciti, più rumorosi", ovvero "tirare fuori i fucili e raggiungere la forza nelle regioni del Nord". In sintesi, spiega, "o lotta in Parlamento o lotta popolare".