Lazio, ritirato esposto al Tar per il voto il 3-4 febbraio: spianata la strada all'election day

Il ricorso era stato presentato dopo che, nei giorni scorsi, era stata indicata la data del 10-11 febbraio per il voto. Data, secondo i ricorrenti, non conforme a una precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva disposto di indire le elezioni per la prima data utile. Il 5 dicembre il Tar aveva quindi stabilito come prima data utile il 3-4 febbraio, annullando il precedente decreto del presidente della Regione, Renata Polverini.



Ora la scelta di rinunciare agli effetti del provvedimento del Tar da parte del Movimento del cittadino - da cui ha preso le mosse la battaglia legale sul voto in Lazio - permette di superare il vincolo del 3-4 febbraio e ragionare sulla possibilità di accorpare le varie tornate elettorali, visto che sono chiamate al voto anche Lombardia e Molise e incombono le elezioni politiche.