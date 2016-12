foto Ansa Correlati Berlusconi: "Pronto a ricandidarmi"

Moody's: la politica non pesa sulla crisi 12:44 - "Non intendo fare la prossima campagna elettorale su 'Berlusconi sì' o 'Berlusconi no'. Gli italiani hanno gli elementi per decidere, noi ci occupiamo dell'Italia". A chiarirlo è il candidato del centrosinistra, Pier Luigi Bersani, che sottolinea poi come "basta una giravolta di Berlusconi per risolvere il problema delle prime pagine. Sono esterrefatto. Berlusconi non vincerà".

Secondo il segretario del Partito democratico, il leader del Pdl "cerca di salvare il salvabile e di mettersi al centro della scena con giravolte che durano mezz'ora. E così le chiacchiere tornano in prima pagina e i problemi veri vanno in quattordicesima. E' questa la forza di Berlusconi. Ma io non intendo fare una campagna elettorale su di lui. Gli italiani hanno gli elementi per decidere e decideranno che perde".



"Dopo il voto apro comunque al centro e a Monti"

"Io sono sicuro che non ci sarà ingovernabilità sia per i numeri sia per la politica, perché in qualsiasi condizione numerica siamo disponibili a un dialogo con le forze del centro europeiste e costituzionali", ha detto ancora Bersani incontrando la stampa estera. E ha anche confermato l'intenzione, se vincerà le elezioni, di concordare con Mario Monti un ruolo per il premier.



"Ho detto al presidente Monti e anche pubblicamente che ritengo che questa figura debba continuare ad avere un ruolo per il nostro Paese, dopo di che mi fermo lì. Poi, il giorno dopo le elezioni, se toccasse a me, il primo colloquio vorrei farlo con Monti per ragionare assieme. Confermo la mia intenzione di avere il presidente Monti impegnato sul grande fronte italiano. Il suo ruolo si discute e si decide assieme, vedrà anche lui".



L'importanza del centrosinistra

"Guardate il resto del panorama politico - ha ripreso Bersani -. Se non esistesse il centrosinistra il mondo dovrebbe venirlo a cercare per essere sicuro che l'Italia non diventi un problema".



Bersani ha poi risposto anche a una domanda su Nichi Vendola, dicendo: "Rispondo con pazienza perché Vendola è governatore di una delle più importanti Regioni italiane e leader di una forza politica saldamente europeista e ha sottoscritto con noi un patto che determina la cessione di sovranità in caso di controversie". Così Bersani difende il leader di Sel che "è un partito prezioso e portatore di sensibilità sui temi ambientali e dei diritti".



Alla Germania: "Ragioniamo in amicizia"

Il leader del Pd si è rivolto poi a Berlino con queste parole: "Alla Germania dico 'ragioniamo in modo amichevole' e di Berlusconi non voglio neanche parlare. Con tutti i guai che abbiamo, non andiamo a cercarcene altri". E ancora: "Con la recessione e l'aumento della disoccupazione, non dobbiamo litigare tra Germania, Francia, Italia ma metterci d'accordo per correggere le politiche fatte finora, alcuni strumenti ci sono". E anche sulla Grecia dice: "Sono disponibilissimo a stringere ancora sulle verifiche di bilancio incrociate, se non si affidano a un burocrate, perché la solidarietà deve essere intelligente e accompagnata da una scommessa comune: tutti devono scaldarsi d'inverno, altrimenti l'Europa che la facciamo a fare?"



"Investimenti per rilanciare la crescita"

Per favorire la crescita economica l'Italia ha "urgente bisogno di investimenti" anche dall'estero, poiché "la cultura industriale ha in Italia un'antica tradizione", aveva detto in precedenza Bersani in un'intervista alla "Welt", sottolineando che "il mondo vuole l'Italia e noi dobbiamo dargliela. Siamo famosi per i prodotti di punta dell'artigianato e della meccanica. Potrei addirittura scommettere che alcune fabbriche producono oggi una birra migliore di quella dei loro concorrenti in Germania". Bersani ha poi promesso che in campagna elettorale parlerà del futuro dell'Italia, "senza raccontare favole".



"Non voglio piacere agli italiani, ma ottenere la loro fiducia, anche perché con loro voglio parlare chiaro. Chiederò uno sforzo per assicurare all'Italia una posizione di primo piano nella casa comune europea".



Il candidato alle elezioni del Pd sottolinea dunque la sua linea europeista, ma precisa che "l'austerità deve essere accompagnata da misure per incentivare la congiuntura. Stiamo tutti sullo stesso treno, anche la Germania e la Grecia. Ci sono scompartimenti più comodi e altri meno confortevoli, ma viaggiamo tutti nella stessa direzione, verso il negativo. Non si può andare avanti così, il continente più forte del mondo non può diventare anche il problema per il mondo intero. Da solo non si salva nessuno".