Espulso dal Movimento Cinque Stelle, promosso dai suoi elettori a Modena. Giovanni Favia, consigliere regionale, ha infatti ottenuto 97 sì su 105 voti (il 91%) alla verifica semestrale modenese. "Grazie ai cittadini 5 stelle di Modena. Le sale sono sempre più piene e le nostre battaglie sempre più efficaci", ha commentato Favia.

Il lavoro del consigliere regionale, infatti, è stato ampiamente promosso. "Penso che un consigliere regionale votato da 160mila cittadini non possa sparire con due righe scritte da una persona su un blog", aveva dichiarato Favia commentando la sua epurazione.



I sostenitori di Grillo e Casaleggio

Ma c'è chi sta con Grillo e Casaleggio, senza se e senza ma. "L'espulsione di Favia e Salsi è stata una decisione attesa, non solo giusta ma necessaria". Lo ha dichiarato a La Stampa il capogruppo regionale del Movimento cinque stelle in Piemonte, Davide Bono, secondo cui le domande di maggiore democrazia nel movimento poste dai 'dissidenti' sono "quisquilie che ci danneggiano". "Il fuorionda di Favia era posticcio, comunque anche prima. Favia che rompeva le scatole a tutti a settembre. La Salsi subito dopo".



"Favia - ha spiega Bono - ha fatto di tutto per cacciare Casaleggio. E poi voleva far fuori anche Grillo. Voleva impadronirsi del movimento. Si è allargato un po' troppo no? Voleva candidarsi in Parlamento, altro che ideali e democrazia!".



"Le regole - ha ricordato Bono - sono chiare fin dall'inizio, c'è un collegio di garanzia composto da due persone: Grillo e Casaleggio. Se non lo accetti e vuoi fare altro sei fuori".