foto LaPresse

09:56

- "Ieri ho visto Berlusconi per un colloquio abbastanza lungo. E' una persona sufficientemente intelligente e di esperienza per capire che in un momento così difficile non bisogna escludere nessuna ipotesi". Così il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha risposto a Maurizio Belpietro che gli chiedeva se fosse stato lui a convincere Silvio Berlusconi a pensare di fare un passo indietro se Mario Monti si dovesse candidare a guidare il centrodestra.