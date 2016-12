foto LaPresse Correlati Berlusconi: pronto a ricandidarmi 22:52 - Sulle regioni del Nord da Berlusconi "non è arrivata nessuna minaccia. Berlusconi è una persona per bene". Lo dice l'ex leader della Lega, Umberto Bossi che tuttavia, alla domanda se ci sarà un'alleanza tra Pdl e Lega risponde: "Non so se ci sono le condizioni. Se ne occupa Maroni". "Berlusconi non è come Monti, non ha mai fatto suicidare nessuno, né fa gli interessi delle banche", ha aggiunto il Senatur. - Sulle regioni del Nord da Berlusconi "non è arrivata nessuna minaccia. Berlusconi è una persona per bene". Lo dice l'ex leader della Lega, Umberto Bossi che tuttavia, alla domanda se ci sarà un'alleanza tra Pdl e Lega risponde: "Non so se ci sono le condizioni. Se ne occupa Maroni". "Berlusconi non è come Monti, non ha mai fatto suicidare nessuno, né fa gli interessi delle banche", ha aggiunto il Senatur.

A stretto giro di internet la risposta di Maroni a Berlusconi. "La minaccia di far cadere le giunte di Veneto e Piemonte? Una barzelletta. Possibile sostegno della Lega a Monti. Idem. Ma chi è questo B?". Così su Facebook e Twitter, il segretario della Lega, Roberto Maroni liquida i contenuti delle dichiarazioni di Berlusconi rilasciate alla presentazione del libro di Vespa.



La Padania: "Il Cav rivuole pure l'Imu"

"Ora il Cav. rivuole Monti e l'Imu. Lega, no a ricatti da barzelletta": sarcasmo e rabbia nel titolo di apertura del quotidiano leghista La Padania che riporta in prima pagina anche il twitter velenoso di Maroni contro il Cav per le "minacce" su Piemonte e Veneto.