Giallo su Dell'Utri, Berlusconi non lo candida ma il senatore: "L'ho sentito, ha cambiato idea"

foto Da video Correlati Berlusconi: "Passo indietro se Monti sarà il candidato"

Monti:"Prudenza nel giudicare le nostre riforme"

Berlino ribadisce: "Molto meglio Monti del suo predecessore"

Berlusconi presenta il libro di Vespa 21:35 - "Le accuse della magistratura a Dell'Utri sono infondate, ma non possiamo permetterci di candidarlo, ci dispiace". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. Alle persone escluse "dovremo spiegare che non possiamo permetterci di inserirle nelle liste, anche se riconosciamo che si tratta di un'ingiustizia". Ma dopo una telefonata col senatore la "incandidabilità" sembra essere rientrata. - "Le accuse della magistratura a Dell'Utri sono infondate, ma non possiamo permetterci di candidarlo, ci dispiace". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. Alle persone escluse "dovremo spiegare che non possiamo permetterci di inserirle nelle liste, anche se riconosciamo che si tratta di un'ingiustizia". Ma dopo una telefonata col senatore la "incandidabilità" sembra essere rientrata.

Dell'Utri: "Abbiamo chiarito al telefono"

"Sì, lo ammetto sono un po' sorpreso dalle parole di Berlusconi, dobbiamo vederci e chiarire. Anche se, a dire il vero, ero stato io tempo fa a chiedergli di non ricandidarmi, ma nel frattempo ho cambiato idea e ancora non ho avuto modo di dirlo a Berlusconi". Lo ha detto il senatore Marcello Dell'Utri (Pdl) commentando le parole di Berlusconi. "Un mese fa circa - spiega ancora Dell'Utri- ci siamo incontrati con Berlusconi e gli dissi che non volevo essere ricandidato. Secondo me per questo motivo stasera ha detto quella frase. Ma nel frattempo sono stato io a decidere di cambiare idea. Comunque, ne dobbiamo parlare". Poco dopo, pare, c'è stata la telefonata chiarificatrice: "Gliel'ho detto che ho cambiato idea sulla candidatura e lui mi ha risposto che non ci sono problemi. Non c'è motivo perché lui dica no", ha fatto sapere Dell'Utri.