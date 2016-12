Berlusconi:passo indietro se Monti si candida

foto LaPresse Correlati Berlusconi presenta il libro di Vespa

20:44 - "Penso di essere stato sempre coerente nel mio percorso politico". Ho fatto un passo indietro quando mi è stato chiesto. Ora, "spinto dai miei, mi sono proposto a candidarmi alla presidenza del Consiglio. Ma sono pronto ad essere anche solo il leader dei moderati". Così Silvio Berlusconi, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. "Ma - prosegue - se Monti dovesse accettare di guidare lui i moderati, mi farei da parte".

"Se Monti si candidasse a fare il premier farei il passo indietro. Non credo che gli convenga, ma se volesse fare il leader di un rassemblement dei moderati io mi occuperei del partito", prosegue Silvio Berlusconi. "Spinto dai miei ho accettato di potere essere candidato premier", ma anche "leader della coalizione"."Sono a disposizione, un passo indietro o in avanti dipende dallo sviluppo delle cose".



"Rinuncio se Monti tiene dentro anche la Lega" Silvio Berlusconi annuncia poi che rinuncerebbe alla candidatura a palazzo Chigi nel caso in cui Mario Monti si dicesse disponibile a farsi leader di una coalizione moderata, che pero' dovrebbe tenere insieme "tutti i moderati" compresa la Lega.



"Monti uomo di partito? Non credo"

Il fondatore del Pdl non crede poi che Monti accetti di diventare uomo di parte o di partito "ma se decidesse di aderire a questa richiesta - prosegue - vi aderirebbe tutto lo schieramento moderato. Anche io glielo proposi, Monti mi disse che non era suo intendimento".



"Proposi a Monti di fare mio ministro dell'Economia"

Berlusconi rivela anche di aver offerto al professor Monti di fare il ministro dell'Economia nel mio governo". Poi, lascia intendere che se avesse avuto al governo Mario Monti, lui sarebbe probabilmente rimasto a palazzo Chigi.



"Pdl può tornare al 42% con programma e uomini nuovi"

Silvio Berlusconi sostiene di recuperare tutto il proprio elettorato. "Nel 2008 avemmo il 37,4%, dopo il congresso siamo saliti al 41,9%. Da focus che sono stati fatti al nord, al centro e al sud risulterebbe oggi che praticamente nessuno di quegli elettori che allora ci diedero fiducia oggi sarebbe non disposto a ridarci fiducia. Si sono rifugiati nel non voto, ma potremmo riconquistarli se fossimo in grado di presentarci con un buon programma e uno schieramento di uomini nuovi e capaci", afferma.



"Alfano in pole per Palazzo Chigi"

"Angelino Alfano è assolutamente candidato premier ed è in pole position per palazzo Chigi. Non è affatto escluso, ha tutta la mia stima ed è assolutamente possibile che sia lui il presidente del Consiglio", ha aggiunto Berlusconi.



"Corte costituzionale è un organo politico di sinistra"

Berlusconi torna ad attaccare la Corte Costituzionale: "Gli ultimi tre presidenti della Repubblica hanno messo 5 loro amici alla Corte Costituzionale. Che è stata così trasformata in un organismo politico di sinistra".



L'opposizione del Quirinale

In un altro passaggio, parla anche del Quirinale: "Io ho avuto a che fare con presidenti della Repubblica tutti schierati dall'altra parte e ho avuto molte difficoltà a convincere questi presidenti che molte volte, troppe volte, mi hanno negato l'urgenza e quindi l'operatività dei decreti legge".



"Magistratura è cancro della democrazia"

La magistratura è "il cancro della nostra democrazia" e "domani ai miei amici del Ppe spiegherò in maniera esplicita quella che è la situazione comatosa della giustizia italiana", aggiunge. "La signora Boccassini che si permette di dire ai miei avvocati che voglio dilazionare l'esito del processo è un magistrato che interferisce in nelle elezioni democratiche".



"Mi spiace non poter candidare Dell'Utri"

"Le accuse della magistratura a Dell'Utri sono assolutamente infondate, ma non possiamo permetterci di candidarlo, ci dispiace", prosegue poi Silvio Berlusconi. Alle persone escluse "dovremo spiegare che non possiamo permetterci di inserirle nelle liste, anche se riconosciamo - sottolineail leader del Pdl - che si tratta di un'ingiustizia".



L'attacco a Fini e a Casini

Il presidente del Pdl attacca anche i suoi ex alleati di governo. "Nel 2010 tentai di fare la riforma della Giustizia ma Fini che è vicino all'Anm ha tenuto la riforma nel cassetto". Quanto al leader dell'Udc, "se fai un passo indietro io sarò con i moderati, mi disse Casini che ha un complesso verso di me, ed io feci un passo indietro e Alfano divenne segretario. Ci aspettavamo il ritorno di Casini, ma questo non avvenne. Chiaro che se i moderati vengono divisi, la sinistra diventa maggioranza".



"Mai detto che Tremonti mi danneggiava"

Nell'ultimo libro di Vespa e Massimo Franco, si cita una frase in cui Berlusconi avrebbe detto che 'Tremonti mi sputtana in Europa. Ma il diretto interessato nega: "Non ricordo di averle dette, non ho mai detto queste cose, è il solito chiacchiericcio. Non sono uno che usa termini come questi".



"Paese sull'orlo de baratro per colpa mia? Menzogna colossale"

"Io ho detto che lo spread è stato un imbroglio nel novembre del 2011 e lo confermo. Sullo spread oltre 500 punti si diede la colpa a me e al mio governo, e si disse che avevamo portato il Paese sull'orlo del baratro. Questa è stata una menzogna colossale", puntualizza poi l'ex premier.