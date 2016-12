foto Ansa Correlati Merkel: sostengo le riforme di Monti 19:21 - "Il governo Monti ha fatto meglio del suo predecessore", è stato un "governo con molti successi e progressi". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, entrando all'Ecofin. Schaeuble ha aggiunto che "tutti lo sanno ma io sottolineerò sempre la differenza tra Monti e il suo predecessore". - "Il governo Monti ha fatto meglio del suo predecessore", è stato un "governo con molti successi e progressi". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, entrando all'Ecofin. Schaeuble ha aggiunto che "tutti lo sanno ma io sottolineerò sempre la differenza tra Monti e il suo predecessore".

L'Italia ha fatto progressi sulla via del risanamento con Monti, non con Berlusconi. La nuova bordata è arrivata questa volta da Schauble, che ha parlato da Bruxelles. Il ministro tedesco ha quindi ribadito la convinzione che l'Italia sia "un grande Paese, ha un governo che ha fatto bene, ma ora ci saranno le elezioni".



Non solo Berlino...

La ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi "è una cattiva notizia per la politica italiana e per le riforme economiche". Così il New York Times in un editoriale dal titolo "Lo spudorato ritorno di Mr. Berlusconi".



New York Times: "Ritorno Berlusconi potrebbe far danni"

"Nonostante possa sembrare uno scherzo di cattivo gusto, visti i suoi fallimenti sul fronte delle riforme e dell'economia e i suoi scandali sessuali, il ritorno di Berlusconi potrebbe fare molti seri danni", scrive il NYT, sottolineando come "la ripresa dell'Italia dipende da una leadership sobria".



Wall Street Journal: "Sua rielezione sarebbe disastrosa"

"La rielezione di Silvio Berlusconi potrebbe essere disastrosa, vista la precarietà dell'economia italiana e la scarsa fiducia che egli ispira all'estero. Ma dopo 14 mesi di sacrifici sotto il governo Monti, gli italiani potrebbero prendere in seria considerazione la possibilità di scommettere su Berlusconi ancora una volta", è quanto scrive invece il Wall Street Journal in un editoriale dal titolo "Tentazione Berlusconi per l'Italia". "Stanchi dell'austerity - si legge - gli italiani bramano crescita e buonumore".