Monti:"Prudenza nel giudicare le nostre riforme Precedente governo ha lasciato molto da fare"

La scheda: quale futuro per Mario Monti? 13:30 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha invitato alla "prudenza" nel giudicare le riforme fatte dall'esecutivo, per evitare di fare un'analisi "ipersemplificata" sugli effetti che queste hanno avuto. Durante il precedente governo, ha aggiunto il premier, alcune sono state fatte, "ma lasciando moltissimo da fare". "Per questo - continua - chiunque vincerà le elezioni dovrà cercare di dar seguito alle riforme". - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha invitato alla "prudenza" nel giudicare le riforme fatte dall'esecutivo, per evitare di fare un'analisi "ipersemplificata" sugli effetti che queste hanno avuto. Durante il precedente governo, ha aggiunto il premier, alcune sono state fatte, "ma lasciando moltissimo da fare". "Per questo - continua - chiunque vincerà le elezioni dovrà cercare di dar seguito alle riforme".

"Interrompere le riforme è peggio che non farle"

Il pensiero espresso dal premier è chiaro: "Le riforme hanno bisogno di tempo per mostrare i propri benefici mentre i costi, ineludibili, si vedono subito. Ecco perché spesso si dice che interrompere una riforma è peggio che non fare una riforma".



"Ridurre lo spread è essenziale per il credito alle imprese"

Sullo spread, Monti ha dichiarato: "La stabilizzazione dei titoli del debito pubblico realizzata in questi mesi è presupposto essenziale per far ripartire il credito alle aziende". "In tutti questi mesi, l'azione che è stata svolta dal governo è stata quella di fare dell'Italia un partner credibile nei bilanci per competere senza timori reverenziali", ha aggiunto.



"Siamo tutti corresponsabili della credibilità dell'Italia"

Monti, nel suo intervento all'assemblea dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), ha anche detto: "Noi tutti siamo corresponsabilità nella quotazione nel mercato della credibilità e dell'immagine dell'aggettivo italiano". E ha poi aggiunto che ognuno di noi "sposta la quotazione di questo aggettivo. La propensione all'export è un elemento essenziale per il nostro tessuto produttivo e un Paese credibile è il miglior alleato di chi ha il coraggio di spingere la frontiera della propria attività oltre i confini nazionali".



"Abbiamo orientato, non accettato, le decisioni Ue"

Monti ha affrontato anche la questione legata al peso avuto dal suo esecutivo in ambito europeo. "L'azione del governo a Bruxelles - ha specificato - non ha significato in questi mesi accettare decisioni ma orientare per quanto più possibile le politiche comunitarie, come ad esempio nel caso dell'accordo sul libero scambio con il Giappone".



"Invertire il processo di erosione della competitività"

In un passaggio del suo intervento all'Anfia, Monti ha affermato che l'Italia ha vissuto un "lento ma inesorabile processo di erosione della competitività nazionale, in atto da tempo ma a lungo sottovalutato". Salvo poi aggiungere: "Mi correggo, non è inesorabile, perché questo processo può e deve essere invertito, ma è in essere da molti e molti anni".



"Sostegni fiscali? Non si può eccedere"

Monti ha infine ribadito che l'attuale situazione in cui versa il nostro Paese impedisce di eccedere con i sostegni fiscali. "L'Italia si trova in molti settori ad affrontare problemi strutturali che ne hanno minato la competitività" e in un periodo di "grave emergenza finanziaria" in cui ovviamente "non si può largheggiare in sostegni né finanziari, nè fiscali".