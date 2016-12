foto Ansa Correlati Monti: "Prudenza sul giudizio delle riforme"

Il Partito democratico farà le primarie entro fine anno per scegliere i parlamentari. La decisione, annunciata da Enrico Letta, è stata presa nell'incontro tra il segretario del partito, Pier Luigi Bersani, e i segretari regionali. Se le elezioni dovessero essere confermate per febbraio, le primarie si terranno il 29 e 30 dicembre. E il segretario commenta: "Vogliamo cambiare davvero la politica".

Votano iscritti e gli elettori delle primarie del 25/11

Per i candidati Pd al Parlamento scelti con le primarie, l'elettorato attivo sarà riservato agli iscritti al Pd e a quelli che hanno votato alle primarie del 25 novembre che al momento del voto si dichiarino elettori del Pd, come annuncia una nota del partito. Per l'elettorato passivo saranno gli organi territoriali e gli iscritti a selezionare i candidati da sottoporre alle primarie.



Bersani: "Cambieremo davvero la politica"

"Sappiamo di chiedere uno sforzo eccezionale a militanti ed elettori, ai limiti dell'impossibile - afferma il segretario del Pd Pier Luigi Bersani -. Ma vogliamo cambiare davvero la politica in Italia e quindi lanciamo a noi stessi questa nuova sfida". "La riunione con i segretari - riprende - è in corso e altre ne avremo. E' uno sforzo eccezionale ma vogliamo cambiare davvero la politica".



Letta: "Chiameremo milioni di cittadini"

"Lunedì in Direzione decideremo i particolari - dice il vicesegretario del Pd, Enrico Letta - ma abbiamo deciso che chiameremo milioni di cittadini sulla base di quelli che hanno partecipato alle primarie del 25 novembre per scegliere i nostri parlamentari. Vogliamo continuare a giocare all'attacco perché le elezioni si vincono così".



"I tempi sono strettissimi - riprende Letta - ma vogliamo farle comunque perché riteniamo sia la strada migliore per vincere le prossime elezioni politiche". La riprova della bontà della decisione per Letta è anche in quanto sta accadendo nel Movimento Cinque Stelle, dopo la decisione di Beppe Grillo di espellere Giovanni Favia e Federica Salsi. "E' la dimostrazione di cosa vuol dire democrazia interna a un partito...", ha ironizzato.



I "renziani": data infelice ma scelta giusta

''La data non mi sembra felicissima, ma fare le primarie per i parlamentari e' la scelta giusta. Forse persino inevitabile''. Lo ha scritto su Twitter Marco Agnoletti, portavoce del sindaco di Firenze Matteo Renzi.



Anche Sel farà le primarie, lo stesso giorno del Pd

E anche Sel farà le primarie per scegliere i candidati da mandare in Parlamento. Si terranno lo stesso giorno del Pd. A renderlo noto è il segretario di Sinistra Ecologia Libertà, Nichi Vendola, che ne ha parlato con Bersani. "Le faremo in sedi ovviamente diverse - spiega - ma l'alveo degli elettori sarà sempre quello del 25 novembre scorso, cioè quello delle primarie del centrosinistra".