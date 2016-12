foto Tgcom24 Correlati La radiazione dal M5S arriva online

Salsi: "Peggio dei vecchi partiti"

"Il dissenso non è concepito all'interno del Movimento: paradossalmente i partiti, con tutti i disastri che hanno arrecato a questo Paese, sono più controllabili dai cittadini di quanto lo siano Grillo e Casaleggio". Risponde così, Federica Salsi, alla "scomunica" di Grillo. La consigliera del comune di Bologna, poi, smentisce ogni intenzione di dimettersi. "Porterò comunque avanti il mio mandato elettorale - dice - perché i cittadini mi hanno affidato un compito ed io intendo portarlo fino in fondo. Se non ho più la possibilità di utilizzare il simbolo, pazienza. Mi sono candidata con un programma e cercherò di portarlo avanti".



Favia: "Non a questa deriva, non ci arrendiamo mai"

Anche la reazione di Giovanni Favia non è tardata. "Gli interessi privati, i personalismi, la verticalità organizzativa, la fede messianica in un leader non sono mai state nel nostro Dna, non sono mai stati i nostri semi. Accettare una deriva di questo tipo significherebbe arrendersi. E noi invece non ci arrendiamo mai", scrive su Facebook il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna "scomunicato" da Beppe Grillo.



Tavolazzi: "E' l'inizio del crollo"

Valentino Tavolazzi, il primo attivista del Movimento Cinque Stelle ad essere stato espulso da Grillo, commenta la 'fine' analoga toccata a Favia e Salsi: "La frana è iniziata il 5 marzo 2012. Siamo all'inizio del crollo".