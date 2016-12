Sanremo rinviato per par condicio

foto LaPresse

10:09

- Le elezioni politiche stanno terremotando il Festival di Sanremo. In casa Rai, dopo la satira contro Berlusconi di Luciana Littizzetto a "Che tempo che fa", aumentano le richieste degli esponenti del centrodestra per un rinvio della tradizionale kermesse sanremese.Il pressing politico si concentra sulla conduzione, affidata a Fabio Fazio e appunto la Littizzetto, come ha spiegato il capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto: "Fra poco tempo scatta la par condicio. Epperò, proprio alla vigilia delle elezioni, il Festival sarà guidato da Fazio e dalla Littizzetto, che non sanno dove stia di casa l'imparzialità. La Littizzetto ci ha fatto capire cosa ci aspetta. Tutto ciò pone la presidente della Rai Tarantola e il Dg Gubitosi davanti ad enormi responsabilità".Inoltre la programmazione di Sanremo affonderebbe gli ascolti già fiacchi delle tribune elettorali previste sulle altre reti pubbliche, con conseguenti malumori della politica. Per la Rai, che sta già valutando le nuove date del Festival, si apre ora il problema di ripensare alla struttura e agli ospiti del programma; il rinvio infatti ha già portato al forfait di Penelope Cruz.