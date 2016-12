Elezioni, verso l'intesa tra Berlusconi e Maroni

foto Tgcom24 Correlati Montezemolo:con Monti se si candida

Berlusconi e Maroni uniscono le forze. Gli ex alleati, divisi per un anno dal sostegno al governo Monti, tornano ad essere a un passo dallo stringere un patto elettorale in vista del voto a febbraio. Dopo un vertice fiume a Palazzo Grazioli, probabile accordo sulla candidatura di Maroni in Lombardia, in ticket con Gelmini, e come contropartita alleanza per le politiche. All'incontro presenti anche Alfano, Verdini, Calderoli e Giorgetti.

La base leghista non è entusiasta della ricandidatura di Berlusconi d di un rinnovato patto con il Pdl, ma i vertici lumbard sanno che devono necessariamente fare buon viso a cattivo gioco.



La posta in gioco è troppo alta per rischiare di compromettere l'accordo ponendo paletti. Maroni punta al Pirellone e sa che solo Berlusconi, viste le divisioni interne al Pdl lombardo, può garantirgli l'ascesa quale successore di Formigoni. Anche il leader del Pdl sa che solo "sacrificando" la Lombardia può incassare un rinnovato asse con il Carroccio per strappare alla sinistra le regioni del Nord e puntare a una maggioranza, o un pareggio, al Senato.



La Lega ha perso consensi e sa che le percentuali su cui potrà contare da sola non le garantiranno più una presenza forte in Parlamento. Per questo, Maroni darà il suo ok, nonostante i malumori della base e dei duri e puri alla Tosi, al patto con Berlusconi, così da portare a casa almeno una maggioranza in Lombardia, Veneto e Piemonte.