foto LaPresse Correlati Monti: candidarmi? Ora non ci penso

Maroni: Berlusconi? Non si ricandida

Monti:"Da mercati nessun complotto" 21:03 - Luca Cordero di Montezemolo "sponsorizza" Mario Monti. "Se il premier vorrà interpretare il suo rinnovato spirito di servizio alla guida del Paese, io e Italia Futura saremo al suo fianco con grinta", dichiara Montezemolo alla convention "Verso la Terza Repubblica". Il presidente della Ferrari attacca poi Berlusconi: "Pensate che gli italiani siano pronti ad ascoltare le favole di chi ci ha esposto al pubblico e mondiale ludibrio?". - Luca Cordero di Montezemolo "sponsorizza" Mario Monti. "Se il premier vorrà interpretare il suo rinnovato spirito di servizio alla guida del Paese, io e Italia Futura saremo al suo fianco con grinta", dichiara Montezemolo alla convention "Verso la Terza Repubblica". Il presidente della Ferrari attacca poi Berlusconi: "Pensate che gli italiani siano pronti ad ascoltare le favole di chi ci ha esposto al pubblico e mondiale ludibrio?".

"Chi ci guarda oggi vede una Paese dove la politica si prepara a presentare ciò che c'era già 20 anni fa. Se non ci diamo da fare e non decidiamo qualcosa - dice Montezemolo - non ci libereremo mai di questa classe politica che vogliamo cambiare". Uno sforzo che dovrebbe essere condiviso dagli elettori. "Non credo che i cittadini italiani siano rassegnati a restare imprigionati nella Seconda Repubblica".



"Cercheranno di farci credere - aggiunge - che la colpa dei mali italiani sia di Monti ma se la spinta delle riforme si è infranta è stato per colpa dello scoglio populista dell'interesse personale".



Detto questo, osserva, "le dimissioni di Monti non ci scoraggiano. Non ci rassegniamo. Monti deciderà di fare ciò che riterrà più giusto. Se deciderà di esserci noi saremmo pronti a fare la nostra parte. 'Verso la Terza Repubblica' sta lavorando perché il mondo laico e liberale e quello cattolico popolare diano vita ad un'offerta politica nuova".



E noi, conclude, saremo al fianco di Monti "se il premier vorrà rimettersi al servizio del Paese prendendone la guida". Magari anche con nuovi compagni di viaggio. Di certo, Montezemolo apprezza Renzi: "La sconfitta di Matteo Renzi alle primarie del centrosinistra è stata bella e onorevole. Ha ridato dignità alla politica italiana".