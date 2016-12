Pdl, ciellini e alemanniani tentati dallo strappo

foto LaPresse 20:29 - Turbolenze nel Pdl. Nell'area ciellina e tra gli ex di An cresce il malumore per la piega che Silvio Berlusconi sta facendo prendere al partito. C'è delusione per la svolta 'antimontiana' e il ritorno del Cav, che bloccherebbe il ricambio generazionale auspicato da più parti. Mario Mauro, capogruppo al Parlamento europeo e ciellino doc, è uno dei capofila della 'fronda' e in molti scommettono sulla sua imminente uscita dall'ovile pidellino per dar vita a un nuovo soggetto politico pronto a tirare la volata a Mario Monti se il Professore decidesse di scendere in campo. - Turbolenze nel Pdl. Nell'area ciellina e tra gli ex di An cresce il malumore per la piega che Silvio Berlusconi sta facendo prendere al partito. C'è delusione per la svolta 'antimontiana' e il ritorno del Cav, che bloccherebbe il ricambio generazionale auspicato da più parti. Mario Mauro, capogruppo al Parlamento europeo e ciellino doc, è uno dei capofila della 'fronda' e in molti scommettono sulla sua imminente uscita dall'ovile pidellino per dar vita a un nuovo soggetto politico pronto a tirare la volata a Mario Monti se il Professore decidesse di scendere in campo.

Mauro si e' presentato in conferenza stampa a Strasburgo con il capogruppo del Ppe Joseph Daul, che ha attaccato il Cavaliere ("E' stato un grave errore far cadere il governo Monti") e ha preso le distanze dalla linea dell'uomo di Arcore: "A un momento di follia vero e proprio segua un lungo periodo di assunzione di responsabilità per far capire che Monti e' necessario anche domani".



A rischio è l'unità del gruppo all'Europarlamento. Berlusconi è atteso al vertice del Ppe di giovedì mattina a Bruxelles e quella potrà essere l'occasione per un chiarimento definitivo con il "dissidente" ciellino.



Le parole dell'esponente Cl sono suonate a Villa Macherio come un esplicito 'endorsement' per la 'Lista Monti' e un'apertura ai 'casiniani'. Non a caso una fedelissima del Cav come l'europarlamentare Licia Ronzulli gli ha chiesto di "dimettersi da capodelegazione del Pdl in Ue". "Se Mauro vuole andar via, lo faccia pure, ma dica subito cosa intende fare, non può stare con due piedi in una scarpa in attesa dei voleri di Monti", avverte un esponente azzurro.



Secondo le ultime indiscrezioni, Mauro potrebbe coinvolgere nel progetto 'centrista montiano' anche gli "alemanniani", l'ex ministro Maurizio Sacconi e il senatore Andrea Augello che precisa: "Da tempo lavoro per costruire un nuovo centrodestra, cercando di persuadere Berlusconi e questo non c'entra con il progetto centrista". Qualcuno dice che della partita potrebbe essere pure Gaetano Quagliariello, a patto che Monti si candidasse con una lista alternativa alla sinistra, ma il vicepresidente dei senatori smentisce, almeno per ora, un suo interesse: "Naturalmente parlo di politica con tanta gente, ma nessuno mi ha contattato per dar vita a un nuovo soggetto politico".



In forte imbarazzo sarebbero poi Maurizio Lupi e Roberto Formigoni (raccontano che i rapporti con il Cav sarebbero in freddo). In particolare, il governatore avrebbe puntato i piedi, chiedendo 5-6 posti blindati per i suoi, mentre il vicepresidente della Camera potrebbe alla fine restare con Angelino Alfano, visto che non ha mai condiviso l'idea di spacchettare il Pdl.