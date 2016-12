- E' una Daniela Santanché scatenata quella che è intervenuta al programma "La zanzara" di Radio24. Prende di petto la questione della Littizzetto che domenica scorsa, a "Che tempo che fa" ha usato parole non proprio lusinghiere all'indirizzo di Silvio Berlusconi. "Non mi sorprende - ha commentato l'esponente del Pdl - si sa che lei sta con Bersani, Vendola e la Camusso. Va benissimo, ognuno recita la sua parte. Io la sfiderei in tv. Me la mangio a colazione e la digerisco senza prendere il Buscopan".

E a proposito del processo Ruby e delle dichiarazioni del pm Ilda Boccassini sulla volontà di Berlusocni di allungare il processo per evitare la sentenza priam delle elezioni, Santanché afferma: "La Boccassini se potesse darebbe l'ergastolo a Berlusconi. Dovrebbe decidersi una volta per tutte e scendere in campo. Magari insieme a Ingroia e De Magistris, sarebbe un bel terzetto".

Non manca un accenno alla recente querelle tra Angelino Alfano e Marcello Dell'Utri: "Alfano ha sbagliato a parlare in quel modo di Dell'Utri, si occupi dei contenuti e dei programmi. 'Povero disgraziato' non si dice a nessuno nel tuo stesso partito. E poi Dell'Utri ha fatto molte cose positive". "Dell'Utri non è un mafioso - dice ancora la Santanchè - è una persona colta, ha fatto nascere Forza Italia per cui per me va bene". "E comunque prima di parlare del partito degli onesti - prosegue - voglio dei magistrati puliti. Abbiamo visto sul caso Sallusti quanto è di parte la magistratura. Il partito degli onesti mi fa venire l'orticaria".

La chiusa a sorpresa è invece di argomento tutt'altro che politico e riguarda la vita sentimentale del Cavaliere: "Francesca Pascale? Berlusconi dice che è la sua ragazza, per me è una cosa bellissima. Io la conosco come la fidanzata di Berlusconi". Poi la Santanchè commenta l'attuale clima che si respira nel Pdl: "Da quando Berlusconi ha deciso di ricandidarsi tutti si coalizzano contro di lui, è una cosa fantastica. Le elezioni saranno un referendum tra lui e Bersani e siccome gli italiani sono intelligenti non voteranno chi vuole maggiore spesa pubblica. Distruggeremo la gioisa macchina da guerra della sinistra, nessuno meglio di Silvio sa fare una campagna elettorale".