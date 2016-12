foto Ap/Lapresse 15:07 - "Io sostengo quello che Mario Monti ha messo in campo per le riforme". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, aggiungendo: "Sono convinta che gli elettori italiani voteranno in modo tale da garantire che l'Italia resti sul cammino giusto". Il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha poi bacchettato Silvio Berlusconi, colpevole di condurre "una campagna elettorale populista contro la Germania". - "Io sostengo quello che Mario Monti ha messo in campo per le riforme". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, aggiungendo: "Sono convinta che gli elettori italiani voteranno in modo tale da garantire che l'Italia resti sul cammino giusto". Il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha poi bacchettato Silvio Berlusconi, colpevole di condurre "una campagna elettorale populista contro la Germania".

Mentre in Italia sono cominciate le grandi manovre in vista delle elezioni, Berlino mette in guardia Silvio Berlusconi da una campagna elettorale anti-tedesca. "Il governo tedesco non intende immischiarsi" ha dichiarato il ministro degli Esteri, Guido Westerwelle, "ma una cosa non accetteremo: che la Germania sia fatta oggetto di una campagna elettorale populista".



Westerwelle ha indicato anche un rischio: "Se l'Italia interrompesse il percorso delle riforme, ciò avrebbe conseguenze pericolose per l'Europa".