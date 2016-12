M5S, Grillo: "Io non sono democratico? Chi lo pensa può andarsene fuori dalle palle"

foto Ansa Correlati Grillo attacca Monti e l'Abc

16:29 - "Mi sto arrabbiando seriamente. Abbiamo una battaglia, una guerra da qui alle elezioni. Finché la guerra me la fanno i nemici veri va bene, ma guerre dentro non ne voglio più". Lo ha detto Beppe Grillo sul suo blog, aggiungendo: "Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico prende e va fuori dalle palle". Il leader dei 5 stelle ha poi rivendicato il criticato sistema di scelta dei parlamentari del movimento.

"Non venite a rompermi i coglioni (a me!) sulla democrazia - tuona Grillo -. Io mi sto stufando. Mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando seriamente. Abbiamo una battaglia, abbiamo una guerra da qui alle elezioni. Finché la guerra me la fanno i giornali, le televisioni, i nemici quelli veri va bene, ma guerre dentro non ne voglio più. Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico, che Casaleggio si tenga i soldi, che io sia disonesto, allora prende e va fuori dalle palle. Se ne va".



"Noi - prosegue Grillo - dobbiamo avere una forza unita per arrivare a fare un risultato che mai potevamo aspettarci di avere. Abbiamo poco tempo e le nostre forze devono essere indirizzate su queste cose, sulle cose reali, sul Programma, su quello che porteremo avanti, sulla campagna che ci aspetta. All'ultimo sangue. Siamo in una guerra. Siamo con l'elmetto, così come siamo partiti. Chi è dentro il Movimento e non condivide questi significati e fa domande su domande e si pone problemi della democrazia del Movimento va fuori! Non lo obbliga nessuno. E andranno fuori", promette.